Chi sono i sette italiani morti nell’incidente aereo in Perù – Il video

Sette italiani sono morti nell’incidente aereo in Perù. Tra loro, il più giovane aveva 18 anni e si chiamava Pietro Gianturco. Con lui sono deceduti anche Matteo Gianturco di 24 anni, Paolo Gianturco di 59 anni, Cristina Maria Bianco di 57 anni, Elena Sala di 58 anni, Lorenzo Angelucci di 24 anni e Massimo Angelucci di 58 anni.

Il più giovane aveva 18 anni, si chiamava Pietro Gianturco. Con lui anche Matteo Gianturco, 24 anni, Paolo Gianturco, 59 anni, Cristina Maria Bianco, 57 anni, Elena Sala, 58 anni, Lorenzo Angelucci, 24, Massimo Angelucci, 58 anni. Due famiglie in vacanza, sette vite stroncate nello schianto dell’aereo turistico precipitato ieri sera, 1° agosto, nel sud del Perù. Insieme a loro sono morti due passeggeri tedeschi, due spagnoli e l’equipaggio. Le autorità peruviane non hanno ancora fornito informazioni sulle città italiane di provenienza o sulle professioni delle vittime. L’ambasciata italiana a Lima è in contatto con le autorità peruviane e segue le procedure di identificazione e assistenza ai familiari. 🔗 Leggi su Open.online

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