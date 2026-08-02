Una famiglia con otto figli cerca una casa a Bologna, ma non riceve offerte di affitto da privati. L’unica opzione disponibile si trova in provincia di Ferrara, a distanza di chilometri da scuola e lavoro. La famiglia è disposta a pagare fino a 600 euro al mese, ma non riceve proposte, probabilmente per la presenza di tanti figli minorenni. La situazione si protrae da tempo senza soluzioni vicine.

«Siamo disposti a pagare, anche fino a 600 euro al mese ma nessun privato ci propone immobili, credo per paura della nostra famiglia numerosa e della presenza di otto figli minorenni. Non vogliamo regali ma solo soluzioni che permettano di rispettare le necessità del nostro lavoro e dei nostri figli, che a settembre torneranno a scuola». A raccontare l'attuale la situazione della sua famiglia è Mariangela Ciccarelli, barista che lavora a Bologna in zona Savena. Negli ultimi giorni grazie ai Servizi sociali del Comune di San Lazzaro (comune dove risiede formalmente) ha trovato un appartamento a Mirabello, in provincia di Ferrara, molto distante quindi da Bologna. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - Bologna, l'odissea della famiglia con otto figli: «Senza casa, nessuno ne offre una in affitto e l'unica alternativa è in provincia di Ferrara, a chilometri da lavoro e scuola»

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