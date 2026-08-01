Ucraina dall’UE altri 3,5 miliardi per droni e missili

La Commissione europea ha approvato un nuovo prestito di 3,47 miliardi di euro destinato all’Ucraina. Si tratta di una parte del pacchetto complessivo da 90 miliardi di euro, finalizzato a finanziare l’acquisto di droni e missili. Questa cifra si aggiunge ad altri aiuti già forniti dall’UE per sostenere l’Ucraina nel conflitto con la Russia. La somma sarà utilizzata per rafforzare le capacità militari del paese.

La Commissione Ue ha erogato altri 3,47 miliardi di euro all’Ucraina nell’ambito del prestito da 90 miliardi di euro destinato a sostenere Kiev nel conflitto contro la Russia. Le risorse, ha scritto in una nota l’esecutivo Ue, serviranno a finanziare l’acquisto di droni, inclusi velivoli a lungo raggio a propulsione, missili e caccia Gripen per rispondere alle esigenze militari più urgenti del Paese. “Ogni attacco russo rafforza la determinazione dell’Ucraina a essere libera e la nostra determinazione a stare al fianco dell’Ucraina, per tutto il tempo necessario”, sottolinea Ursula von der Leyen.tgcom24.mediaset.it. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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