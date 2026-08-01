Tutti in coda per il primo grande esodo | oltre 26 milioni di veicoli in movimento scatta il bollino nero

Oltre 26 milioni di veicoli sono in movimento lungo le strade nazionali, segnando l'inizio del primo grande esodo estivo. Le autorità hanno annunciato il bollino nero per le autostrade più trafficate. Le partenze in massa coinvolgono principalmente veicoli privati diretti verso località di mare e montagna. La circolazione registra code e rallentamenti in molte zone, con picchi di congestione nelle ore di punta. Le forze dell'ordine monitorano la situazione per gestire gli ingorghi e garantire la sicurezza sulle strade.

Sulle arterie viarie dell’intero territorio nazionale prende ufficialmente il via la fase più calda dei trasferimenti verso le località di vacanza. I dati elaborati dall’Osservatorio mobilità stradale di Anas tracciano un quadro di massima concentrazione del traffico, stilando la previsione di oltre 26 milioni di veicoli in transito fino a domenica 2 agosto. Per consentire una scorrevolezza maggiore del flusso veicolare e ridurre i possibili rallentamenti, l’azienda della mobilità ha disposto il potenziamento dei presidi operativi su scala nazionale, affiancato da un imponente piano di alleggerimento dei lavori in corso. Fino al 7 settembre è stata infatti ordinata la rimozione o la sospensione di 1. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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