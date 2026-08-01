Alle 19:30 di oggi, sono state estratte le combinazioni vincenti per Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale. Non sono stati registrati né 6 né 5+ nell’estrazione di ieri, venerdì 31 luglio. Le estrazioni sono state effettuate regolarmente, con i numeri disponibili subito dopo la chiusura delle giocate. La possibilità di partecipare resta aperta fino alle 19:30 per le prossime estrazioni.

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 31 luglio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 67 (140) 10 (119) 21 (65) 12 (62) 17 (61) Cagliari: 19 (71) 62 (64) 54 (60) 90 (51) 34 (49) Firenze: 53 (76) 66 (70) 16 (70) 24 (67) 11 (64) Genova: 63 (81) 50 (72) 78 (62) 9 (60) 21 (52) Milano: 65 (85) 39 (78) 6 (67) 55 (54) 9 (50) Napoli: 70 (75) 5 (75) 67 (71) 79 (66) 4 (61) Palermo: 53 (77) 83 (73) 13 (67) 32 (62) 25 (51) Roma: 73... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 1 agosto 2026: numeri e combinazione vincente

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SuperEnalotto - Estrazione e risultati 31/03/2026

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