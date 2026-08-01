Le sneakers leggere e traspiranti sono diventate tra le calzature più richieste dell’estate 2026. Realizzate con materiali come mesh e tessuti tecnici, sono adatte a diversi outfit, dal casual al femminile più curato. La loro versatilità permette di indossarle dalla mattina alla sera senza problemi, grazie a uno stile che combina comfort e raffinatezza. Le nuove proposte si integrano facilmente con capi di vario tipo, rendendole un elemento chiave nel guardaroba estivo.

C omode, leggere e sempre più sofisticate, le scarpe sportive sono tra le calzature più versatili e di tendenza dell’Estate 2026. Grazie ai nuovi modelli in mesh e tessuti tecnici, si abbinano facilmente a capi femminili e casual, dando vita a outfit equilibrati. Ecco cinque look delle celeb a cui ispirarsi. Tank top, joggers e sneakers leggere Kaia Gerber opta per un modello di sneakers con suola chunky ammortizzata, tanto comodo quanto trendy. Merito soprattutto dell’abbinamento scelto, in stile off-duty a prova di star: tank top, joggers morbidi e immancabili occhiali da sole. Scarpe sportive traspiranti: 15 modelli 2026. guarda le foto Sotto l’abito in raso, con calzino a vista Le scarpe da ginnastica traspiranti escono fuori dalle mura della palestra e conquistano anche il guardaroba quotidiano. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Le sneakers leggere e traspiranti diventano protagoniste del guardaroba estivo: cinque idee outfit per indossarle dalla mattina alla sera

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