Un incidente sull'A1 vicino Arezzo ha coinvolto un camion e tre auto, causando quattro feriti, tra cui un minore, trasportati in ospedale in codice 2. L’incidente si è verificato durante il primo giorno di esodo estivo, aggravando il traffico già intenso sulla tratta. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mentre il traffico è rimasto congestionato. Non sono state fornite altre informazioni sui danni materiali o sulle cause dell’incidente.

Scontro tra un camion e tre auto sull’A1, già congestionata dal primo giorno di esodo estivo. L’incidente è avvenuto lungo l’autostrada del Sole in provincia di Arezzo e ha provocato quattro feriti, tra cui un minore, trasportati in ospedale in codice 2. Per consentire i soccorsi e ripristinare il manto stradale, il tratto interessato è stato ridotto a una sola corsia provocando per alcune ore diversi chilometri di coda, in una mattinata contrassegnata dal bollino nero. L’incidente sull’A1 L’incidente che ha coinvolto il mezzo pesante e le tre auto si è verificato nelle prime ore del mattino di sabato 1 agosto, nel tratto di autostrada A1 che va da Valdarno a Monte San Savino, all’altezza del chilometro 336 in direzione di Roma. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Segui gli aggiornamenti su Arezzo.

© Virgilio.it - Incidente sull'A1 vicino Arezzo tra un camion e tre auto, quattro feriti: traffico e disagi in autostrada

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Esplodono bombole ossigeno trasportate da camion nell'Aretino. Tre feriti

Notizie e thread social correlati

Schianto tra camion e tre auto, grave incidente sull’autostrada A1, chilometri di coda. Inizia il grande esodo, un milione in macchina. La direttaUn incidente sull’autostrada A1 ha coinvolto un camion e tre auto, causando almeno due feriti gravi.

Grave incidente sull’A1 tra Caianello e Capua: auto contro camion, feriti due adulti e un bambinoUn incidente grave si è verificato questa mattina sull'A1 tra Caianello e Capua, in direzione Napoli.

Temi più discussi: Incidente sulla A1 tra Fidenza e Fiorenzuola: dieci chilometri di coda verso Milano; Incidente mortale in A1: morto 53enne. Km di coda fra Fidenza e Fiorenzuola; Traffico in tilt sull'A1 tra Parma e Reggio Emilia. Incidente tra un'auto e un camion: due feriti; Schianto tra auto e camion all'alba, 53enne muore a Fiorenzuola.

Incidente in autostrada con maxi tamponamento sull'A1 a Napoli: auto si ribalta https://t.co/RyUQnjaoRS x.com

Incidente sull'A1 vicino Arezzo, traffico in tiltUn incidente tra camion e tre auto è avvenuto tra Valdarno e Monte San Savino, vicino Arezzo, in A1 direzione Roma. Sono quattro per ora i chilometri di ... gonews.it

Incidente sull'A1 vicino Arezzo tra un camion e tre auto, quattro feriti: traffico e disagi in autostradaScontro tra un camion e tre auto sull’A1, già congestionata dal primo giorno di esodo estivo. L’incidente è avvenuto lungo l’autostrada del Sole in provincia di Arezzo e ha provocato quattro feriti, ... virgilio.it