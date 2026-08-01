Firenze da lunedì la rivoluzione della viabilità in via Mannelli | ecco cosa cambia tra piazza della Libertà e il ponte Nencioni

Da lunedì, i lavori sulla strada tra piazza della Libertà e il ponte Nencioni modificano la viabilità nel tratto. Gli interventi, previsti fino alla fine di agosto, comportano cambiamenti nelle direttrici tra queste due zone. La strada sarà soggetta a modifiche temporanee per consentire i lavori. La circolazione sarà influenzata fino al completamento degli interventi, senza indicazioni di deviazioni definitive o chiusure totali.

Partono lunedì 3 agosto gli interventi che porteranno entro la fine del mese a uno stravolgimento della viabilità nelle direttrici tra piazza della Libertà e il nuovo ponte Nencioni. Modiche necessarie, per Palazzo Vecchio, a fluidificare il traffico nelle vie parallele alla ferrovia e alternative ai viali dove sono in corso i lavori per la tramvia. «In questo disegno - spiega il Comune - diventa centrale l'utilizzo di via Mannelli in direzione opposta a quella attuale e la riorganizzazione di piazza Alberti con i passaggi sotto il cavalcavia dell'Affrico. I cambiamenti Prima modifica lunedì 3 agosto (fino a venerdì 7) con l’istituzione del senso unico in via Masaccio in direzione di viale Don Minzoni. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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