Eredità Franco Baresi la scoperta solo adesso | Lascia tutto questo

È emerso solo ora che l’eredità di Franco Baresi includeva un patrimonio di beni e diritti, lasciati al momento della sua morte. Baresi, noto come capitano storico del Milan e simbolo della nazionale italiana, è ricordato per aver guidato la difesa con abilità e leadership. La scoperta riguarda un patrimonio che comprendeva proprietà e diritti di immagine, lasciati in eredità ai familiari. La vicenda si è sviluppata attraverso procedure legali che hanno portato alla luce i dettagli patrimoniali.

Per milioni di tifosi Franco Baresi resta il capitano che ha segnato un’epoca: il difensore capace di rendere ordinata e impenetrabile la linea arretrata del Milan, punto di riferimento anche per la Nazionale italiana. Alla carriera costruita sui campi, però, si affianca una vicenda personale più complessa, fatta di investimenti non andati a buon fine, perdite patrimoniali e passaggi giudiziari che hanno inciso sul suo percorso fuori dallo sport. Il contrasto tra il campione celebrato negli stadi e l’uomo alle prese con gli affari emersi dopo il ritiro è netto. Secondo quanto ricostruito negli anni, una parte delle risorse accumulate durante l’attività agonistica sarebbe stata coinvolta in iniziative imprenditoriali e operazioni finanziarie rivelatesi difficili da sostenere. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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