Capello | Baresi era unico diamogli il Pallone d' oro alla memoria Quella volta che la Juve lo voleva e

Fabio Capello ha chiesto che venga assegnato un Pallone d'Oro postumo a Franco Baresi, definendolo un giocatore unico. Ricorda il momento in cui la Juventus aveva mostrato interesse per Baresi, che ha trascorso quasi tutta la carriera in una sola squadra. Capello si commuove nel ricordare Baresi, con le lacrime che gli rigano il volto, e insiste sull'importanza di riconoscere la sua figura con un premio speciale.

Finisce quasi in lacrime. "Mi viene da piangere. Diamogli un Pallone d’oro alla memoria". Fabio Capello ha vissuto quasi tutta la vita sportiva di Franco Baresi. È comprensibilmente commosso. "Franco ha esordito con Liedholm quando io giocavo nel Milan nel 1976. Dall’inizio era il Piscinin, come veniva chiamato nel settore giovanile, un soprannome che si è portato dietro". Anche vincendo e sollevando trofei da capitano rossonero. "Franco era un ragazzo fantastico. Ha lavorato tantissimo per diventare quello che è diventato, è stato il simbolo per tutti coloro che venivano a giocare nel Milan. Vedere come si allenava, come si comportava, come era sempre presente e capire tutto quello che ti dava in campo e fuori, è stato fondamentale per la crescita di altri giocatori". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Fabio Capello: “Baresi meritava il Pallone d’Oro, era il suo cruccio. È stato l’unico a mettere in difficoltà Maradona”Fabio Capello ha affermato che Franco Baresi meritava il Pallone d’Oro e rappresentava l’unico giocatore in grado di mettere in difficoltà Maradona.

Le lacrime del '94, quella frase di Romario e Bearzot che lo voleva mediano: Baresi azzurro, la storia agrodolceFranco Baresi, noto per il suo ruolo di capitano e per il numero 6 che ha indossato con il Milan, è ricordato anche per le lacrime del 1994.

Temi più discussi: Fabio Capello: Baresi meritava il Pallone d’Oro, era il suo cruccio. È stato l’unico a mettere in difficoltà Maradona; Capello: 'Baresi è stato un Capitano umile, onesto e imbattibile'; Morto a 66 anni Franco Baresi, campione fedele a una sola maglia (Milan): ha scritto la storia del calcio; La morte di Franco Baresi, il ricordo di chi lo ha vissuto. Stefani: Venne a Bassano e mi scelse personalmente. Stamani ho pianto. Macchi: Un uomo vero, un leader unico.

Capello: Pallone d'oro a Baresi, lo convinsi a non andare alla JuveL'allenatore piange la scomparsa del capitano rossonero. msn.com

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