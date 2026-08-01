Montieri (Grosseto), 1 agosto 2026 – Un inferno domestico fatto di botte, minacce di morte, insulti e umiliazioni costanti: è quanto ha dovuto subire, per anni, una donna vittima del suo compagno. Una storia di vessazioni che inizia nel 2018 fino a pochi giorni fa, che ha portato all’ arresto di un uomo di 45 anni residente a Montieri. A eseguire l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Grosseto su richiesta della Procura, sono stati i carabinieri della locale stazione. Un quadro agghiacciante. Le indagini hanno permesso di far emergere un quadro agghiacciante. Secondo l’accusa, le aggressioni fisiche verso la compagna erano quasi quotidiane, accompagnate da un clima di terrore psicologico perenne. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Botte e minacce alla compagna, arrestato un uomo di 45 anni. “Ti faccio mangiare dai cinghiali”

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PICCHIAVA E VIOLENTAVA LA COMPGNA, CONDANNATO A 6 ANNI | 06/07/2026

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Botte, minacce e vessazioni in famiglia: arrestato un 51enne https://t.co/lXSkQGC4fs via @Corriere Salentino x.com

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