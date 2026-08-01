ATP Washington 2026 Taylor Fritz in semifinale eliminati Shelton e de Minaur
Taylor Fritz si è qualificato per le semifinali del torneo ATP 500 di Washington. Nei quarti di finale, sono stati eliminati rispettivamente Shelton e de Minaur. Le partite sono state molto combattute e hanno portato a risultati inaspettati. Il torneo continua con le semifinali che si svolgeranno sui campi in cemento statunitense.
Definito il quadro delle semifinali del torneo ATP 500 di Washington. Sul cemento statunitense, i quarti di finale hanno regalato incontri intensi e risultati che, in alcuni casi, hanno sovvertito i pronostici. Per l’Italia arriva purtroppo l’eliminazione di Lorenzo Musetti. L’azzurro, quarta testa di serie del tabellone, ha dovuto arrendersi alla brillante prestazione di Rafael Jodar. Il giovane spagnolo ha confermato le grandi aspettative che lo accompagnano, imponendosi in rimonta con il punteggio di 1-6 6-1 6-4 al termine di una prova di notevole personalità. Il numero 24 del mondo accede così alla semifinale, dove, contro ogni previsione, affronterà il cileno Alejandro Tabilo. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Taylor Fritz vs. Alex Michelsen | ATP Washington
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