atp washington 2026 taylor fritz in semifinale eliminati shelton e de minaur

Notizia in breve

Taylor Fritz si è qualificato per le semifinali del torneo ATP 500 di Washington. Nei quarti di finale, sono stati eliminati rispettivamente Shelton e de Minaur. Le partite sono state molto combattute e hanno portato a risultati inaspettati. Il torneo continua con le semifinali che si svolgeranno sui campi in cemento statunitense.