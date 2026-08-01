Luke Evans e il modello e attore Jon Kortajarena, molto amico di Tom Ford che lo scelse per il film A Single Man, hanno avuto una lunga storia d’amore. Evans sta da cinque anni con Fran Tomás che è un architetto e interior designer originario di Madrid. Ora però si dice abbia un ritorno di fiamma con Jon da quando questi è andato a teatro a vederlo nel Rocky Horror Pitcure Show al mitico Studio 54 dove Evans interpreta un sublime Frank-N-Furter (con super pacco in vista) che non fa rimpiangere quello di Tim Curry nel film originale. In un settimanale vengono tagliati i redattori. Non si parla di nuovi arrivi, ma in molti si chiedono se stia chiudendo e se ci sia un cambio al vertice. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Alessandro Preziosi avvistato con la modella Esther Cañadas, lite per gelosia tra le ballerine di Elodie Megan Ria e Franceska Nuredini - Rubrica di gossip

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