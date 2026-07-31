Una frase afrobergamasca | Roby Facchinetti racconta l’errore durante il concerto dei Pooh ma è la foto a dire tutto

Durante il concerto dei Pooh al Lucca Summer Festival il 29 luglio 2026, Roby Facchinetti ha commesso un errore mentre interpretava il brano “Pierre”. È stato lui stesso a raccontarlo, ma una foto diffusa mostra chiaramente il momento. Non sono stati riportati altri dettagli sul tipo di errore o sulle conseguenze.

Roby Facchinetti dei Pooh è stato protagonista di un curioso fuori programma durante il concerto del 29 luglio 2026 al Lucca Summer Festival. Il tastierista e cantante è incappato in un piccolo errore mentre interpretava “Pierre”, uno dei brani più amati della storia del gruppo, uscito nel 1976. Durante l’esecuzione della canzone, Facchinetti ha sbagliato l’attacco della seconda strofa, sostituendo involontariamente il testo originale con una frase misteriosa, tanto da lasciare sorpreso anche sé stesso. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roby Facchinetti (@robyfacchinetti) A raccontare l’episodio è stato proprio... 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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Roby Facchinetti e quell’errore nel testo di Pierre durante il concerto dei Pooh a Lucca: “Mai successo dal ‘76, mi scuso”Durante un concerto a Lucca, Roby Facchinetti ha commesso un errore nel testo di una canzone di Pierre, un brano eseguito dalla band.

Temi più discussi: Pooh, Roby Facchinetti sbaglia il testo di Pierre: Perdonatemi, mai successo prima. È mistero sulla parola non rivelata; Roby Facchinetti ironizza sulla gaffe a Lucca: Chiedo scusa, è stato uno scivolone inedito; Roby Facchinetti e il lapsus sul palco: mistero sulla parola sbagliata durante Pierre; Roby Facchinetti, il mistero di afrobergamasca durante Pierre.

Pooh, Roby Facchinetti sbaglia il testo di Pierre: Perdonatemi, mai successo prima. È mistero sulla parola non rivelataL’errore durante l'esecuzione del brano del 1976 ha scatenato l’ironia del pubblico: Facchinetti ha definito la frase afrobergamasca e ha chiesto scusa ai fan. libero.it

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