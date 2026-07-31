Medagliere sport acquatici Europei 2026 | Italia al comando davanti alla Gran Bretagna
L’Italia guida il medagliere degli Europei di sport acquatici 2026, che si terranno a Parigi dal 31 luglio al 16 agosto. La manifestazione comprende cinque discipline: nuoto in vasca, nuoto artistico, tuffi, nuoto in acque libere e tuffi dalle grandi altezze. La gara si svolge nella capitale francese, coinvolgendo atleti da diversi paesi europei. La competizione si svolge su un arco di circa due settimane.
L’estate 2026 avrà tra i suoi appuntamenti più prestigiosi gli Europei degli sport acquatici, in programma a Parigi dal 31 luglio al 16 agosto. La capitale francese sarà il palcoscenico delle cinque discipline protagoniste della rassegna continentale: nuoto in vasca, nuoto artistico, tuffi, nuoto in acque libere e tuffi dalle grandi altezze. A inaugurare il calendario saranno il nuoto artistico e i tuffi. Le esibizioni delle sincronette apriranno ufficialmente la manifestazione e si svolgeranno fino al 5 agosto, mentre le gare dai trampolini e dalle piattaforme accompagneranno il pubblico fino al 6 agosto, garantendo fin dall’avvio competizioni di grande spettacolarità. 🔗 Leggi su Oasport.it
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