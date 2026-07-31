L’estate 2026 avrà tra i suoi appuntamenti più prestigiosi gli Europei degli sport acquatici, in programma a Parigi dal 31 luglio al 16 agosto. La capitale francese sarà il palcoscenico delle cinque discipline protagoniste della rassegna continentale: nuoto in vasca, nuoto artistico, tuffi, nuoto in acque libere e tuffi dalle grandi altezze. A inaugurare il calendario saranno il nuoto artistico e i tuffi. Le esibizioni delle sincronette apriranno ufficialmente la manifestazione e si svolgeranno fino al 5 agosto, mentre le gare dai trampolini e dalle piattaforme accompagneranno il pubblico fino al 6 agosto, garantendo fin dall’avvio competizioni di grande spettacolarità. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Medagliere sport acquatici Europei 2026: Italia al comando davanti alla Gran Bretagna

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