A partire dal 1° agosto, a Brescia non sarà più possibile parcheggiare gratuitamente con auto elettriche nelle zone a traffico limitato. La giunta comunale ha deciso di sospendere temporaneamente il rilascio di nuovi permessi di accesso e sosta per i veicoli elettrici all’interno di queste aree. La misura interessa tutti i proprietari di auto elettriche che intendono accedere o sostare nelle zone a traffico limitato della città.

Agosto si apre all'insegna dei rincari per chi parcheggia a Brescia, compresi coloro che possiedono un'auto elettrica: la giunta cittadina ha temporaneamente sospeso il rilascio di nuovi permessi di accesso e sosta delle auto elettriche all'interno delle zone a traffico limitato della città. Questa decisione rientra nel solco di una importante operazione di aggiornamento delle regole attualmente in vigore, che prevede, a partire dal 1° agosto, sia l'annullamento della sosta gratuita all'interno degli stalli blu per chi possiede un'auto elettrica, sia un aumento delle tariffe orarie, il primo dal 2014. Sono esclusi da questi nuovi rincari i residenti in possesso della Park City Card. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Auto elettriche: a Brescia dal 1° agosto stop ai parcheggi gratuiti. Le nuove tariffe

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