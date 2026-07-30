Le federazioni europee affiliate all’Uefa hanno deciso di sospendere la partecipazione a tutte le competizioni organizzate dalla Fifa, incluso il Mondiale, fino a quando il progetto promosso dal presidente della Fifa non sarà ritirato. La decisione è stata presa all’unanimità da 55 federazioni. La scelta si basa su una posizione condivisa contro il piano di riforma proposto da Infantino. Nessuna delle federazioni europee parteciperà alle competizioni Fifa fino a nuovo ordine.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Decisione unanime delle 55 federazioni Uefa contro il piano Infantino. Le 55 federazioni nazionali affiliate all’Uefa hanno deciso all’unanimità di boicottare tutte le competizioni organizzate dalla Fifa, compreso il Mondiale, fino a quando non verrà ritirato il progetto promosso dal presidente della Fifa Gianni Infantino. La scelta arriva dopo le forti critiche al piano definito da molti come un tentativo di “privatizzazione” della Coppa del Mondo, un’ipotesi che ha generato tensioni tra gli organismi calcistici europei e la federazione internazionale. La richiesta dell’Uefa: ritirare il progetto Fifa. Le federazioni europee hanno espresso una posizione comune, chiedendo alla Fifa di fare un passo indietro e di abbandonare il progetto prima di qualsiasi ulteriore sviluppo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Uefa contro il piano Infantino, stop alle competizioni Fifa: le federazioni europee scelgono il boicottaggio

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