Una ragazza, figlia di un noto presentatore televisivo scomparso, ha condiviso sui social un messaggio che inizia con “Tuo padre…”. Ora adolescente, ha raccontato di essere cresciuta lontano dai riflettori, circondata dall’affetto della madre e di chi ha voluto bene al padre. Per la prima volta ha aperto una piccola finestra sulla sua vita, suscitando emozioni tra chi conserva un ricordo di Fabrizio Frizzi.

Per lei il tempo è passato lontano dai riflettori, protetta dall’affetto della madre e dalle persone che hanno voluto bene a suo padre. Oggi è un’adolescente e, per la prima volta, ha scelto di aprire una piccola finestra sulla sua vita, emozionando migliaia di persone che ancora conservano un ricordo speciale di Fabrizio Frizzi. Stella Frizzi ha oggi 13 anni. Quando il celebre conduttore morì, il 26 marzo 2018, era una bambina di appena quattro anni e avrebbe compiuto cinque anni soltanto poche settimane dopo. La scomparsa di Fabrizio Frizzi colpì profondamente il mondo dello spettacolo e milioni di telespettatori, ma soprattutto cambiò per sempre la quotidianità della figlia e della moglie Carlotta Mantovan, che da allora ha fatto di tutto per proteggerla e permetterle di crescere lontano dall’esposizione mediatica. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Tuo padre…”. La figlia di Fabrizio Frizzi sui social: la reazione e com’è oggi Stella

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