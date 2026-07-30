Svolta nel delitto di via Poma | 7 nuovi profili genetici per risolvere il cold case dopo 36 anni Chi sono le persone sotto la lente della procura

Dopo 36 anni dall’omicidio di una donna avvenuto nel 1997 in un ufficio nel quartiere Della Vittoria, la procura ha identificato sette nuovi profili genetici collegati al caso. Questi profili sono stati ottenuti da analisi recenti sui reperti raccolti sulla scena del crimine. Le autorità stanno ora esaminando le persone che corrisponderebbero a questi profili per verificare eventuali collegamenti con il delitto. La svolta nel caso si basa su nuove tecniche di analisi genetica applicate ai materiali raccolti negli anni passati.

A trentasei anni dall’omicidio di Simonetta Cesaroni — trucidata con 29 coltellate il 7 agosto 1990 negli uffici nel quartiere Della Vittoria — l’inchiesta della Procura di Roma segna una svolta silenziosa quanto radicale. Secondo quanto rivelato da Repubblica, gli inquirenti hanno recuperato in modo riservato il DNA di sette persone mai entrate formalmente nell’indagine, prelevando i campioni da oggetti di uso quotidiano come tazzine di caffè e bicchieri d’acqua. I sette nuovi profili e i test del RIS. Il 4 giugno scorso, la Procura ha ordinato un accertamento tecnico irripetibile affidato ai RIS dei Carabinieri, puntando sulle tecnologie di genetica forense più avanzate per analizzare i pochissimi frammenti biologici sopravvissuti al tempo. 🔗 Leggi su Open.online

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Il delitto di Via Poma: lanalisi sul caso | ARCHIVIO TRUE CRIME LIVE

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