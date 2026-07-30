Un messaggio social scritto con il cuore, in un momento particolarmente difficile, per la mamma scomparsa. Luciano Spalletti ha voluto ricordare così Ilva. "Sto andando a letto, finisce il primo giorno senza la mia adorata Mamma - ha scritto il tecnico, sotto la foto in cui è su una bicicletta -. Quando l'affetto e l'amicizia sono così forti, riescono a farsi spazio e portare un po' di respiro anche nel dolore più grande". Così prosegue il messaggio di Spalletti: "Oggi senza di voi è stata molto più dura. Grazie di cuore a tutti. Buonanotte Mamma, ti amerò per sempre". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Spalletti e il messaggio per la mamma scomparsa: "Primo giorno senza di te, ti amerò per sempre"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Le parole di Luciano Spalletti per la morte di mamma Ilva: «Addio alla mia adorata»

Notizie e thread social correlati

Spalletti commuove: «Finisce il primo giorno senza la mia adorata Mamma, ti amerò per sempre» – FOTONella città di Empoli si sono svolti i funerali di Ilva Spalletti, madre del tecnico della Juventus, che aveva 93 anni.

“Ti amerò per sempre”. Musica in lutto, il dolore dopo la tragica scomparsa del cantante: la fidanzata rompe il silenzioLa giovane star della musica internazionale è morta improvvisamente, lasciando milioni di fan in lutto.

Temi più discussi: Lutto per l'allenatore della Juve Spalletti: è morta la madre Ilva; Spalletti, morta a 93 anni la mamma Ilva: i messaggi di affetto delle squadre di Serie A; Lutto per Spalletti, morta madre Ilva: aveva 93 anni. Il messaggio della Juventus; Juve in lutto: è morta Ilva, la mamma di Spalletti.

Il tenerissimo messaggio di Luciano Spalletti per Mamma Ilva Buonanotte Mamma, ti amerò per sempre Ci stringiamo tutti attorno al nostro mister #juventusnews24 x.com

Spalletti e il messaggio per la mamma scomparsa: Primo giorno senza di te, ti amerò per sempreIl tecnico della Juve ha pubblicato un commovente post sui social dedicato a mamma Ilva ... msn.com

Spalletti e il commovente ricordo della madre: Ti amerò per sempreIl tecnico bianconero ha voluto ringraziare chi gli è stato vicino in un momento complicatissimo e dedicare uno struggente ricordo alla madre ... tuttojuve.com

Nuovo Ct nazionale italiana, il Consiglio Federale in diretta: Malagò annuncia: Mancini scelta migliore, è la persona giusta. Ranieri sarà dt. reddit