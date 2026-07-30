Spalletti e il messaggio per la mamma scomparsa | Primo giorno senza di te ti amerò per sempre

Da gazzetta.it 30 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un messaggio social scritto con il cuore, in un momento particolarmente difficile, per la mamma scomparsa. Luciano Spalletti ha voluto ricordare così Ilva. "Sto andando a letto, finisce il primo giorno senza la mia adorata Mamma - ha scritto il tecnico, sotto la foto in cui è su una bicicletta -. Quando l'affetto e l'amicizia sono così forti, riescono a farsi spazio e portare un po' di respiro anche nel dolore più grande".  Così prosegue il messaggio di Spalletti: "Oggi senza di voi è stata molto più dura. Grazie di cuore a tutti. Buonanotte Mamma, ti amerò per sempre". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Spalletti e il messaggio per la mamma scomparsa: "Primo giorno senza di te, ti amerò per sempre"
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Le parole di Luciano Spalletti per la morte di mamma Ilva: «Addio alla mia adorata»

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