Spalletti e il messaggio per la mamma scomparsa | Primo giorno senza di te ti amerò per sempre
Un messaggio social scritto con il cuore, in un momento particolarmente difficile, per la mamma scomparsa. Luciano Spalletti ha voluto ricordare così Ilva. "Sto andando a letto, finisce il primo giorno senza la mia adorata Mamma - ha scritto il tecnico, sotto la foto in cui è su una bicicletta -. Quando l'affetto e l'amicizia sono così forti, riescono a farsi spazio e portare un po' di respiro anche nel dolore più grande". Così prosegue il messaggio di Spalletti: "Oggi senza di voi è stata molto più dura. Grazie di cuore a tutti. Buonanotte Mamma, ti amerò per sempre". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Le parole di Luciano Spalletti per la morte di mamma Ilva: «Addio alla mia adorata»
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Spalletti commuove: «Finisce il primo giorno senza la mia adorata Mamma, ti amerò per sempre» – FOTONella città di Empoli si sono svolti i funerali di Ilva Spalletti, madre del tecnico della Juventus, che aveva 93 anni.
“Ti amerò per sempre”. Musica in lutto, il dolore dopo la tragica scomparsa del cantante: la fidanzata rompe il silenzioLa giovane star della musica internazionale è morta improvvisamente, lasciando milioni di fan in lutto.
Temi più discussi: Lutto per l'allenatore della Juve Spalletti: è morta la madre Ilva; Spalletti, morta a 93 anni la mamma Ilva: i messaggi di affetto delle squadre di Serie A; Lutto per Spalletti, morta madre Ilva: aveva 93 anni. Il messaggio della Juventus; Juve in lutto: è morta Ilva, la mamma di Spalletti.
Con un messaggio carico di commozione pubblicato nella notte su Instagram, Spalletti ha condiviso il dolore per la perdita della madre, ringraziando tutte le persone che gli hanno manifestato vicinanza e affetto in queste ore difficili #CalcioinPillole #Spall facebook
Il tenerissimo messaggio di Luciano Spalletti per Mamma Ilva Buonanotte Mamma, ti amerò per sempre Ci stringiamo tutti attorno al nostro mister #juventusnews24 x.com
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