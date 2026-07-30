Shell ha annunciato un utile di 10,8 miliardi di dollari nel secondo semestre, triplicando i risultati rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’incremento dei profitti è stato influenzato dall’aumento dei prezzi dei carburanti, causato dal conflitto in Medio Oriente. La società petrolifera britannica ha beneficiato di questa situazione, seguendo un trend analogo a quello di altre compagnie del settore.

Anche Shell, come l’italiana Eni, festeggia i rincari dei carburanti innescati dalla guerra in Medio Oriente. Nel secondo semestre il colosso petrolifero britannico ha registrato profitti per 10,8 miliardi di dollari, il triplo dello stesso periodo del 2025. Merito dell’impennata dei prezzi di gas e petrolio sullo sfondo del conflitto causato dagli attacchi di Usa e Israele all’Iran e dello stallo per i passaggi del traffico marittimo commerciale attraverso il cruciale Stretto di Hormuz. “La performance operativa di Shell ci garantisce risultati molto solidi durante questo periodo di gravi tensioni sui mercati mondiali dell’energia”, ha sottolineato l’amministratore delegato Wael Sawan commentando i dati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Shell triplica i profitti grazie all’aumento dei prezzi dei carburanti con la guerra in Medio Oriente

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