scuola media alighieri impianto fotovoltaico e nuova climatizzazione

Notizia in breve

La scuola media Dante Alighieri riceverà circa 345 mila euro per un impianto fotovoltaico e una nuova climatizzazione. I lavori prevedono l’installazione di pannelli solari sul tetto e il rinnovo del sistema di riscaldamento e raffreddamento. La riqualificazione energetica mira a migliorare l’efficienza dell’edificio scolastico. L’intervento è finanziato con fondi pubblici destinati al miglioramento delle strutture scolastiche. La conclusione dei lavori è prevista entro i prossimi mesi.