Scuola media Alighieri Impianto fotovoltaico e nuova climatizzazione
La scuola media Dante Alighieri riceverà circa 345 mila euro per un impianto fotovoltaico e una nuova climatizzazione. I lavori prevedono l’installazione di pannelli solari sul tetto e il rinnovo del sistema di riscaldamento e raffreddamento. La riqualificazione energetica mira a migliorare l’efficienza dell’edificio scolastico. L’intervento è finanziato con fondi pubblici destinati al miglioramento delle strutture scolastiche. La conclusione dei lavori è prevista entro i prossimi mesi.
La scuola media “Dante Alighieri” sarà riqualificata dal punto di vista energetico grazie al finanziamento di circa 345 mila euro ottenuto dal Comune. Il progetto presentato dall’amministrazione comunale è infatti tra quelli finanziati nell’ambito del bando regionale per la promozione dell’eco-efficienza e la riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici pubblici, sostenuto con risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale. L’intervento rappresenta il primo tassello di un più ampio programma di efficientamento energetico del patrimonio comunale che l’amministrazione intende sviluppare nei prossimi anni. Il progetto per la scuola... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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