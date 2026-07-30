Scorta al sindaco Lepore sindacato Carabinieri | si valuti la polizia locale

Una scorta è stata assegnata recentemente al sindaco di una città italiana, secondo quanto riferito da un sindacato di carabinieri. La richiesta riguarda anche una valutazione sulla possibile presenza di agenti di polizia locale tra coloro che sono stati vittime di minacce sui social media. La questura sta considerando misure di tutela più ampie, coinvolgendo anche le forze di polizia statali, per garantire la sicurezza degli operatori.

SCORTA AL SINDACO LEPORE: SI VALUTI LA POLIZIA LOCALE. ORA IL PREFETTO TUTELI ANCHE I COLLEGHI DELLA POLIZIA DI STATO FINITI NEL MIRINO SUI SOCIAL Bologna – La nota stampa del SIM, sindacato italiano militari carabinieri Apprendiamo dell’assegnazione della scorta al Sindaco di Bologna, Matteo Lepore, a seguito delle minacce ricevute nei giorni successivi alle manifestazioni di piazza. Esprimiamo solidarietà di fronte a qualsiasi minaccia, ma riteniamo doveroso porre l’accento sulla corretta gestione delle risorse e sulla parità di tutela per chi serve lo Stato. Riteniamo che, qualora il Sindaco necessiti di un dispositivo di protezione, le opzioni istituzionali locali siano già presenti: si impieghi la Polizia Locale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Il sindaco di Bologna Matteo Lepore dopo la morte di Abderrahim Fakir

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Temi più discussi: A Bologna il corteo per Fakir, il sindaco Lepore sotto scorta; Al sindaco di Bologna Matteo Lepore è stata assegnata la scorta per le minacce ricevute dopo il corteo per Abderrahim Fakir; Scorta a Matteo Lepore dopo il fiume di minacce sui social per il caso di Abderrahim Fakir; Lepore adesso ti spariamo, scorta per il sindaco. Sarà protetto da due agenti.

Queste sono le parole del Sindacato Italiano Militari (SIM): Apprendiamo dell’assegnazione della scorta al Sindaco di Bologna, Matteo Lepore, a seguito delle minacce ricevute nei giorni successivi alle manifestazioni di piazza. Esprimiamo solidarietà di front x.com

Minacce sui social, attivata la scorta al sindaco di Bologna Lepore. Allerta per il corteo di oggi al Pilastro reddit

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