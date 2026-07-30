Il 28enne fiorentino è morto l’1 giugno a Barcellona dopo un fermo della polizia. I parenti accusano gli agenti di aver contribuito alla sua morte e chiedono giustizia. Il cugino afferma di aver visto cosa è successo e sostiene che sia stato aiutato a morire. La famiglia ha presentato una denuncia. La polizia ha aperto un’indagine per chiarire le circostanze del decesso.

Samuele Spinelli è morto l’1 giugno a Barcellona dopo essere stato fermato dalla polizia. I parenti del 28enne di Firenze chiedono giustizia. Secondo il cugino Piter Rossi: “è stato aiutato a morire”. Al centro delle indagini ci sono le immagini delle telecamere a circuito chiuso di un negozio che hanno ripreso l’intervento degli agenti il 29 maggio. L’accusa del cugino di Samuel Spinelli Samuele Spinelli è morto a tre giorni di distanza dal fermo della polizia catalana avvenuto il 29 maggio all’interno di un negozio. I genitori del 28enne fiorentino hanno presentato denuncia sia a Roma che in Spagna per indagare sulle cause della sua morte. A La Nazione, il cugino del ragazzo, Piter Rossi, ha detto di aver “visto quello che hanno fatto a Samuele e vi garantisco che non lo auguro a nessuno“. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Samuele Spinelli morto a Barcellona dopo un fermo, il cugino accusa la polizia: "Ho visto cos'hanno fatto"

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Samuele morto a Barcellona dopo essere stato immobilizzato da polizia, famiglia non crede a overdose

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