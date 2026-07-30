Dopo sei mesi di assenza dai riflettori, Rocco Ritchie torna a condividere la sua attività artistica. Il figlio di una celebrità ha trascorso il periodo in Messico, Spagna e Portogallo, luoghi nei quali ha realizzato dipinti e sculture. Ha pubblicato sui social alcune immagini del suo lavoro e del suo viaggio. Ritchie non ha fornito dettagli sui progetti in corso, limitandosi a condividere il suo percorso creativo all’estero.

Il suo viaggio lo ha portato all’estero, nei luoghi nei quali ha trovato ispirazione per una nuova fase creativa. «Ho trascorso gli ultimi sei mesi in Messico, Spagna e Portogallo, dove ho realizzato una serie di nuovi dipinti e di sculture», ha scritto, condividendo alcuni momenti del suo percorso artistico. «Sono molto emozionato di esporre con @pierreaugustinrose questo ottobre a Parigi». Nelle immagini pubblicate si vede Rocco Ritchie al lavoro su una tela dai colori accesi, ma anche immerso nei suoi viaggi, tra atelier improvvisati, passeggiate e giornate trascorse in Andalusia. «Una settimana ben spesa a Siviglia, disegnando, bevendo, ballando», ha scritto accanto agli scatti della sua permanenza nella città spagnola. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Rocco Ritchie torna dopo sei mesi lontano dai riflettori: la vita da artista del figlio di Madonna

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