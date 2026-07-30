Rocca Priora Tra fede tradizione e devozione si torna a celebrare la Madonna della Neve Sabato 1° Agosto la nevicata

Notizia in breve

Sabato 1° agosto si è svolta la celebrazione della Madonna della Neve a Rocca Priora, con la tradizionale processione e preghiere. La festa, che si tiene ogni anno, ha visto la partecipazione di numerosi fedeli provenienti dal territorio. La giornata è iniziata con la messa solenne, seguita dal corteo religioso attraverso le vie del paese. La ricorrenza si inserisce tra le tradizioni religiose locali, rinnovando il senso di devozione tra i partecipanti.