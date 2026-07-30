L’Italia ha dichiarato che continuerà a rispettare le norme europee sul riconoscimento facciale negli spazi pubblici accessibili, in particolare l’AI Act. La normativa europea sarà applicata in modo coerente con le garanzie costituzionali e dei diritti di libertà. La verifica di eventuali violazioni spetta all’autorità giudiziaria. La posizione è stata comunicata da un rappresentante di Palazzo Chigi.

Sul riconoscimento facciale negli spazi pubblici accessibili l’Italia continuerà a rispettare la normativa europea, a partire dall’AI Act, come fatto finora, in coerenza con le garanzie costituzionali e dei diritti di libertà, la cui verifica spetta all’Autorita giudiziaria. E’ quanto fanno sapere fonti di palazzo Chigi. L’Italia si pone all’avanguardia nella governance dell’intelligenza artificiale. Siamo stati i primi in Europa ad adottare una normativa di sistema e a darne rapida attuazione. Il Governo continuerà a lavorare in questa direzione, nel rispetto della visione che porta avanti fin dall’inizio, per uno sviluppo e un’applicazione dell’IA centrata sull’uomo e governata dall’uomo, aggiungono le stesse fonti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Riconoscimento facciale, Palazzo Chigi: “L’Italia rispetterà le norme Ue”

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