Piscina di Ghisalba a un anno dall’incendio è ancora tutto fermo | si apre un nuovo capitolo giudiziario

A quasi un anno dall’incendio che ha distrutto la piscina comunale di via Aldo Moro, a Ghisalba, i lavori di demolizione non sono ancora iniziati. Il Comune ha già scelto l’impresa incaricata e dispone delle risorse finanziarie necessarie, ma l’intervento non è stato avviato. La vicenda ha aperto un nuovo capitolo giudiziario, senza che siano stati ancora definiti i tempi di intervento. La demolizione dell’area rimane quindi in sospeso.

Ghisalba. A quasi un anno dall’ incendio del 14 agosto 2025 che ha distrutto l’impianto natatorio comunale di via Aldo Moro, la demolizione dell’area non è ancora iniziata, nonostante il Comune abbia già individuato l’impresa incaricata dell’intervento e disponga delle risorse economiche necessarie per dare seguito all’intervento. A frenare l’avvio del cantiere è il nuovo passaggio giudiziario relativo all’accertamento delle cause, delle eventuali responsabilità e dell’entità dei danni. La Giunta ha infatti autorizzato il sindaco Gianluigi Conti a costituirsi nel procedimento nato dal reclamo presentato da Reale Mutua, la compagnia assicurativa del Comune, contro la decisione del Tribunale di Bergamo che aveva dichiarato inammissibile il primo ricorso per l’accertamento tecnico preventivo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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