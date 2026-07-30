Ismaele La Vardera e il movimento Controcorrente si sono uniti al progetto Civici Italia. La rete del progetto ora conta più di 1.000 membri. La notizia è stata annunciata da un rappresentante del movimento, senza specificare ulteriori dettagli sui ruoli o le modalità di integrazione. La Vardera e Controcorrente entreranno ufficialmente nel progetto nelle prossime settimane.

(Agenzia Vista) Roma, 30 luglio 2026 "Ismaele La Vardera e Controcorrente entrano a far parte del progetto Civici Italia. La nostra rete è ormai presente in oltre 1.000 comuni, oltre 800 amministratori e 500 comitati civici. Una ventata di novità che arricchisce il centrosinistra. Controcorrente è la prima forza politica in Sicilia, i sondaggi parlano chiaro: Ismaele La Vardera sarà il nostro candidato per la Presidenza della Regione che presenteremo al tavolo del centrosinistra. Oggi per battere la destra è fondamentale avere una spinta di novità, parlare in modo concreto dei bisogni degli italiani, meno filosofia e una visione chiara dell'Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Onorato (Progetto Civico): Controcorrente entra nel progetto, La Vardera nostro candidato

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