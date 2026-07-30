notte magica con la taranta la musica popolare del sud

Questa sera alle 21, alla piazza dei Parchi di Rometta-Soliera, nel contesto del programma "Parole Liberate", il nostro territorio conoscerà la trascinante magia di una suggestiva ed incalzante musica popolare delle Puglie che si esprime in occasione della " Notte della Taranta ". Si esibiranno infatti per l’occasione Ambrogio Sparagna, Maria Mazzotta e Teresa Plantamura. Sparagna, è fra i maggiori esponenti della taranta pugliese ed è il più importante musicista italiano di musica popolare tradizionale del Centro-Sud. È da 3 anni maestro concertatore della notte della taranta di Melpignano, il principale festival del settore che raduna migliaia di appassionati spettatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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