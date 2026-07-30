Notte magica con la Taranta La musica popolare del sud

Da lanazione.it 30 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Questa sera alle 21, alla piazza dei Parchi di Rometta-Soliera, nel contesto del programma "Parole Liberate", il nostro territorio conoscerà la trascinante magia di una suggestiva ed incalzante musica popolare delle Puglie che si esprime in occasione della " Notte della Taranta ". Si esibiranno infatti per l’occasione Ambrogio Sparagna, Maria Mazzotta e Teresa Plantamura. Sparagna, è fra i maggiori esponenti della taranta pugliese ed è il più importante musicista italiano di musica popolare tradizionale del Centro-Sud. È da 3 anni maestro concertatore della notte della taranta di Melpignano, il principale festival del settore che raduna migliaia di appassionati spettatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

notte magica con la taranta la musica popolare del sud
© Lanazione.it - Notte magica con la Taranta. La musica popolare del sud
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

La notte della Taranta - Diamo voce alla sicurezza

Video La notte della Taranta - Diamo voce alla sicurezza

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Amii Stewart a Vieste con ” Ci vorrebbero mille canzoni”: una notte magica di grande musica a Marina Piccola

Ex Popolare di Bari, l'affondo del M5S: "No alla privatizzazione al buio, il Sud rischia la desertificazione del credito"Il Movimento 5 Stelle si oppone alla privatizzazione della banca di credito, definendola priva di trasparenza e di una visione industriale chiara.

Temi più discussi: Una notte magica per i bambini, nel segno dell’inclusione e della comunità; Una notte magica tra parole e musica con Daniele Silvestri; Natura ed eventi. La Notte Magica scalda i motori; Notte magica con la Taranta. La musica popolare del sud.

notte magica con laLa notte magica dell’E-Bbq. Benny Benassi ‘griglia’ la consolle e fa ballare oltre 28mila spettatoriLa prima giornata del festival di musica house a Castellarano fa il pienone. Il dj reggiano, ideatore della rassegna: Una serata davvero incredibile. . msn.com

notte magica con laNatura ed eventi. La Notte Magica scalda i motoriQN Media S.p.A. ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fruizio ... ilrestodelcarlino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web