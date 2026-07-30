In tutta Italia è stato effettuato un sequestro di motorini elettrici cinesi per un valore di circa 5 milioni di euro. I veicoli, importati illegalmente, sono stati venduti come biciclette a pedalata assistita, evitando le normative di sicurezza italiane ed europee. Si tratta di migliaia di unità, che sono state trovate sul mercato senza conformità alle norme e con potenziali rischi per i consumatori. Le autorità hanno proceduto al sequestro e all’indagine sulle modalità di importazione e vendita.

Migliaia di motorini elettrici importati dalla Cina e venduti illegalmente come bici con la pedalata assistita, eludendo le norme sulla sicurezza italiane ed europee e mettendo a rischio la salute dei consumatori. Per questo motivo, i veicoli sono stati sequestrati dai finanzieri del Comando Provinciale di Palermo su delega della Procura della Repubblica, in esecuzione di un decreto emesso dal Gip di Palmi (Reggio Calabria). Nell’inchiesta sono indagati un imprenditore palermitano e una società, per frode in commercio e falso in atto pubblico, ma il fenomeno si estende sull’intero territorio nazionale: la Guardia di Finanza ha eseguito lo... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Motorini elettrici cinesi venduti come bici a pedalata assistita: maxi sequestro in tutta Italia per 5 milioni di euro

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