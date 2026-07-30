L’attrice ha rivelato di aver affrontato una chemio nascondendo la malattia sotto una parrucca, dopo aver partecipato a un film su Anna Magnani. La nona edizione del Saturnia Film Festival si tiene dal 30 luglio al 2 agosto, con Magnani come figura centrale. La celebrazione si svolge a Saturnia, in provincia di Grosseto. La protagonista ha condiviso pubblicamente la sua esperienza personale legata alla malattia e alla cura.

Saturnia (Grosseto), 30 luglio 2026 – Sarà Anna Magnani la grande protagonista della nona edizione del Saturnia Film Festival, che si apre oggi e si concluderà il 2 agosto. Domani il festival renderà omaggio all’attrice simbolo del cinema italiano con la proiezione di “Anna“, il film scritto, diretto e interpretato da Monica Guerritore, che racconta la notte in cui Anna Magnani attende la telefonata che potrebbe cambiarle la vita: quella dell’ Oscar per “La rosa tatuata“. Il film, con Tommaso Ragno, Lucia Mascino e Francesca Cellini fra gli interpreti, approderà il 1° settembre su Sky Prima fila. Monica Guerritore domani lo presenterà a Saturnia, in piazza Vittorio Veneto, alle 21. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Monica Guerritore, dal film su Anna Magnani alla chemio: “Sotto una parrucca ho nascosto quello che mi accadeva”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MONICA GUERRITORE intervistata da EmanuelaPetroni al PREMIO ANNA MAGNANIdi Francesca Piggianelli

Notizie e thread social correlati

Monica Guerritore e il tumore, "ho finito la chemio, nascosto tutto sotto una parrucca": il messaggio socialL’attrice e regista ha annunciato sui social di aver concluso il ciclo di sei sedute di chemio.

Monica Guerritore: “Ho avuto un tumore e finito sei cicli di chemio, curata grazie alla diagnosi precoce”L'attrice ha annunciato di aver completato sei cicli di chemio dopo una diagnosi precoce di tumore.

Temi più discussi: Monica Guerritore: Ho un tumore. Ho finito sei cicli di chemioterapia, è andato tutto bene; Monica Guerritore rompe il silenzio sulla sua malattia: Ho finito oggi la chemio; Monica Guerritore e il tumore, ho finito la chemio, nascosto tutto sotto una parrucca: il messaggio social; Ho finito tutte e sei le chemio: Monica Guerritore rompe il silenzio sulla malattia.

Monica Guerritore: Ho avuto un tumore e finito sei cicli di chemio, curata grazie alla diagnosi precoceMonica Guerritore racconta il tumore affrontato negli ultimi mesi: sei cicli di chemioterapia conclusi e una diagnosi arrivata grazie a un controllo ... fanpage.it

Monica Guerritore, dal film su Anna Magnani alla chemio: Sotto una parrucca ho nascosto quello che mi accadevaDomani al Saturnia Film Festival il suo film ’Anna’. E la rivelazione commossa: Così ho sconfitto la malattia ... lanazione.it