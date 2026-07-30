Migliaia di migranti hanno tentato di entrare a Ceuta a nuoto dal Marocco, causando una forte pressione sulla frontiera. Il governo spagnolo ha disposto l’intervento delle forze armate per sostenere la Guardia Civil, impegnata a gestire l’afflusso di persone. Nel frattempo, l’Italia valuta la possibilità di sospendere temporaneamente l’applicazione dello spazio Schengen per la Spagna a causa dell’emergenza. La situazione ha portato a un aumento delle tensioni tra i paesi coinvolti.

MADRID – Assalto di migranti dal Marocco a Ceuta. Migliaia, a nuoto. Il governo spagnolo ha deciso di mobilitare le unità dell’esercito schierate a Ceuta per supportare la Guardia Civil, in grave difficoltà per l’afflusso di migliaia di migranti che attraversano a nuoto il valico di Tarajal, che separa la città spagnola dal Marocco. Lo riporta El Pais. “Le Forze Armate rafforzeranno la Guardia Civil nell’esercizio delle sue funzioni e in qualsiasi altro compito che si renda necessario per mantenere la sicurezza nella città di Ceuta. Il personale mobilitato sarà coordinato dal comando operativo e fornirà supporto alla Guardia Civil”, hanno riferito fonti della Moncloa. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Migranti: migliaia dal Marocco raggiungono Ceuta a nuoto. L’Italia pensa di sospendere Schengen per la Spagna

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