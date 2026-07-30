Marco Rizzo lascia Dsp dopo gli elogi a Vannacci | nuovo partito
Marco Rizzo ha deciso di lasciare Democrazia Sovrana Popolare dopo essere stato messo in minoranza dagli iscritti. La decisione arriva dopo un confronto interno legato ai suoi continui elogi a Roberto Vannacci. Rizzo ha annunciato l’uscita dal partito e l’avvio di un nuovo progetto politico. La discussione interna si è concentrata sulle posizioni espresse dal leader e sulla conseguente divergenza con gli altri membri.
Marco Rizzo lascia Democrazia Sovrana Popolare dopo essere stato messo in minoranza dagli iscritti, in un confronto maturato attorno ai suoi ripetuti elogi a Roberto Vannacci. L’ex parlamentare di Rifondazione Comunista, fondatore e coordinatore del movimento, ha già annunciato un possibile nuovo progetto politico: “L’Italia del domani”. La vicenda si inserisce nel dibattito aperto dalla crescita di Futuro Nazionale e dalle posizioni del generale. Secondo quanto emerso dal congresso di Dsp, una parte rilevante della base non ha condiviso l’avvicinamento di Rizzo ai temi e alle parole d’ordine di Vannacci, segnando una frattura che appare ormai difficile da ricomporre. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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