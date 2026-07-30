Marco Rizzo ha deciso di lasciare Democrazia Sovrana Popolare dopo essere stato messo in minoranza dagli iscritti. La decisione arriva dopo un confronto interno legato ai suoi continui elogi a Roberto Vannacci. Rizzo ha annunciato l’uscita dal partito e l’avvio di un nuovo progetto politico. La discussione interna si è concentrata sulle posizioni espresse dal leader e sulla conseguente divergenza con gli altri membri.

Marco Rizzo lascia Democrazia Sovrana Popolare dopo essere stato messo in minoranza dagli iscritti, in un confronto maturato attorno ai suoi ripetuti elogi a Roberto Vannacci. L’ex parlamentare di Rifondazione Comunista, fondatore e coordinatore del movimento, ha già annunciato un possibile nuovo progetto politico: “L’Italia del domani”. La vicenda si inserisce nel dibattito aperto dalla crescita di Futuro Nazionale e dalle posizioni del generale. Secondo quanto emerso dal congresso di Dsp, una parte rilevante della base non ha condiviso l’avvicinamento di Rizzo ai temi e alle parole d’ordine di Vannacci, segnando una frattura che appare ormai difficile da ricomporre. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Marco Rizzo lascia Dsp dopo gli elogi a Vannacci: nuovo partito

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