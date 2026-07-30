La crema solare da sola non protegge completamente la pelle durante l’estate. L’esposizione a sole, salsedine, cloro, aria condizionata e pratiche di skincare scorrette può accelerare il fotoinvecchiamento. La dottoressa Valentina Finotti ha condiviso consigli basati su evidenze scientifiche per migliorare la protezione cutanea. Durante questa stagione, molte persone si espongono al sole senza considerare altri fattori che contribuiscono al deterioramento della pelle.

L ’estate è la stagione della pelle scoperta, del sole e delle vacanze. Ma è anche il periodo in cui, spesso senza rendersene conto, si concentrano molti dei fattori che accelerano il fotoinvecchiamento: esposizioni troppo lunghe, protezione solare applicata male, disidratazione, sale, cloro, aria condizionata e persino alcune cattive abitudini quotidiane che possono compromettere la funzione barriera della pelle. Il rischio? Tornare a settembre con il viso più spento, nuove macchie, rughe più evidenti e una pelle che ha perso elasticità, vanificando almeno in parte i benefici ottenuti durante l’inverno grazie a una skincare costante, a uno stile di vita sano e, per chi vi ricorre, ai trattamenti di medicina estetica rigenerativa. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La crema solare da sola non basta. Sole, salsedine, cloro, aria condizionata e skincare sbagliata possono accelerare il fotoinvecchiamento. Ecco i consigli della dottoressa Valentina Finotti e le evidenze scientifiche per proteggere la pelle

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