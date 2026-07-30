La corsa dei carburanti non si arresta anche dopo lo sconto sulle accise | le nuove medie

Le quotazioni del petrolio sono risalite dopo un breve calo, con il Brent che supera i 90 dollari al barile. Anche il prezzo del gasolio ha ripreso a salire, superando i mille euro per mille litri. Lo sconto sulle accise non ha fermato l’aumento dei costi dei carburanti, che continuano a crescere sul mercato internazionale.

Dopo un paio di giorni al ribasso, tornano a schizzare le quotazioni petrolifere, con il barile (Brent) di nuovo sopra i 90 dollari e la quotazione del gasolio di nuovo sopra i mille euro per mille litri. A spingere ovviamente è l'aggravarsi della crisi del Golfo, che ormai riguarda due stretti strategici per gli approvvigionamenti petroliferi, che si unisce al blocco totale delle esportazioni dalla Russia. Il risultato è che il prezzo della benzina continua ad aumentare e il taglio dell'accisa sul gasolio inizia a essere assorbito dal rialzo delle quotazioni: nei primi tre giorni di vigenza dello ''sconto'', il prezzo medio nazionale del diesel è sceso di 12 centesimi (11,9 per la precisione), rispetto ai 17 attesi, e gli elementi a disposizione lasciano pensare che il calo sia finito qui. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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