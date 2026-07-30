Jennifer Lopez a Roma con i figli | dal Colosseo al gelato la vacanza italiana prima del college VIDEO

Jennifer Lopez si trova a Roma con i figli, i gemelli di 18 anni, Max e Emme Muniz. La cantante e attrice ha visitato il Colosseo e ha trascorso del tempo gustando un gelato in città. La vacanza si svolge prima dell’inizio dell’università dei figli, prevista dopo il completamento del liceo.

Jennifer Lopez è a Roma per una vacanza insieme ai figli, i gemelli, Max e Emme Muniz, di 18 anni. La cantante e attrice ha scelto la Capitale per trascorrere alcuni giorni in compagnia dei ragazzi, prima del loro prossimo passo: l’inizio dell’università dopo la fine del liceo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Hollywood Pipeline (@thehollywoodpipeline) Con un look apparentemente semplice, ma da diva – abito bianco e verde, infradito dorate, borsa di paglia, bandana e occhiali da sole – J.Lo ha attraversato le strade del centro storico romano insieme ai figli, con una scorta presente a distanza. La visita romana ha alternato cultura, shopping e momenti più informali. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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Jennifer Lopez è a Roma reddit

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