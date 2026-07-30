Jared Leto rompe il silenzio sulle nuove accuse di violenza sessuale contenute nel documentario della BBC "Jared Leto: Hollywood's Dark Secret". L'attore premio Oscar e frontman dei Thirty Seconds to Mars ha respinto ogni dichiarazione. Jared Leto ha negato con fermezza le accuse di violenza sessuale e cattiva condotta contenute nel documentario della BBC Jared Leto: Hollywood's Dark Secret. L'attore e musicista definisce le accuse assolutamente e categoricamente false, mentre il reportage raccoglie le testimonianze di dieci donne, quattro delle quali lo accusano di presunti reati sessuali. Le testimonianze contro Jared Leto Nella dichiarazione diffusa mercoledì, Jared Leto ha smentito in modo netto tutte le accuse mosse nei suoi confronti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Jared Leto respinge le accuse di violenza sessuale: "Mai aggredito nessuno in tutta la mia vita"

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“Non ho mai aggredito sessualmente nessuno in tutta la mia vita. Queste accuse sono assolutamente false”: Jared Leto replica alle quattro presunte vittimeJared Leto ha dichiarato di non aver mai aggredito sessualmente nessuno e ha definito false le accuse di aver molestato almeno quattro donne.

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