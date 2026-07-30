Inchiesta su Ops Luca Carleo indagato | l’uomo di Vannacci in Lombardia lascia l’incarico in Futuro Nazionale

Notizia in breve

Luca Carleo, nominato responsabile vicario regionale di Futuro Nazionale per la Lombardia, è indagato nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Milano. L’indagine riguarda presunte frodi nel mercato finanziario per oltre 30 milioni di euro. Carleo ha deciso di lasciare il proprio incarico nel partito, che ha sede nella Città Metropolitana di Milano. La procura ha avviato approfondimenti su operazioni finanziarie sospette e eventuali responsabilità legali.