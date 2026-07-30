Inchiesta su Ops Luca Carleo indagato | l’uomo di Vannacci in Lombardia lascia l’incarico in Futuro Nazionale
Luca Carleo, nominato responsabile vicario regionale di Futuro Nazionale per la Lombardia, è indagato nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Milano. L’indagine riguarda presunte frodi nel mercato finanziario per oltre 30 milioni di euro. Carleo ha deciso di lasciare il proprio incarico nel partito, che ha sede nella Città Metropolitana di Milano. La procura ha avviato approfondimenti su operazioni finanziarie sospette e eventuali responsabilità legali.
Milano, 30 luglio 2026 – Luca Carleo, nominato martedì come responsabile vicario regionale per la Lombardia di Futuro Nazionale – il partito fondato da Roberto Vannacci –, con delega alla Città Metropolitana di Milano, è tra gli indagati nell’inchiesta della Procura di Milano su presunte frodi nel mercato finanziario per oltre 30 milioni di euro. A poche ore dalla diffusione della notizia del suo coinvolgimento nell’indagine, ha però rassegnato le dimissioni dall’incarico. Roberto Vannacci leader di Futuro Nazionale L’inchiesta sul gruppo Ops. L’indagine milanese riguarda le attività delle società del gruppo Ops, amministrate, tra gli altri, da Carleo e da Ciro Di Meglio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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