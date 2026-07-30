Da giovedì, una ondata di caldo intenso e siccità colpirà diverse regioni, con temperature che supereranno i 40°C. Le previsioni indicano incendi boschivi e livelli di umidità molto bassi. Le aree più colpite saranno le zone interne e le pianure. Temporali e grandinate sono attese in alcune zone, ma il clima secco e rovente resterà dominante. Le previsioni meteo indicano un peggioramento rispetto ai giorni precedenti, con condizioni che dureranno almeno fino a fine settimana.

Dopo una breve parentesi caratterizzata da temporali e temperature più sopportabili, l’estate torna a mostrare il suo volto più estremo. Da giovedì 30 luglio l’Italia sarà nuovamente interessata da una decisa espansione dell’anticiclone africano, destinata a riportare condizioni di stabilità atmosferica, cieli sereni e un progressivo aumento delle temperature praticamente su tutto il territorio nazionale. Le precipitazioni diventeranno sempre più rare, con le uniche eccezioni rappresentate dai tradizionali temporali di calore che, nelle ore pomeridiane, potranno interessare le zone alpine e, localmente, alcuni tratti dell’Appennino. I... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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© Caffeinamagazine.it - “Il peggiore di sempre”. Meteo Italia, le previsioni di Giuliacci: i giorni da incubo e le zone più colpite

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Meteo tendenza seconda parte di Luglio. La fine dell'ondata di caldo intenso

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Meteo Italia, le previsioni di Giuliacci per i prossimi giorniLe previsioni meteo indicano un nuovo aumento delle temperature in Italia nei prossimi giorni, con il rischio di ondate di caldo estremo.

“Cosa dobbiamo aspettarci”. Meteo Italia, le previsioni di Giuliacci per i prossimi giorniLe previsioni meteo indicano un cambiamento delle condizioni atmosferiche in Italia dopo giorni di caldo intenso e alta pressione africana.

Temi più discussi: In arrivo un'altra ondata di caldo africano, sarà la più intensa dell'estate 2026; Quarta ondata di caldo in arrivo e sarà la peggiore dell’estate: picchi di oltre 40 gradi al Nord Ovest; Arriva la peggiore ondata di calore dell'estate. Temperature oltre i 40 gradi. E andrà avanti per giorni e giorni; Estate torrida: arriva oggi l’ondata di caldo più lunga, afa sino al 10 agosto.

FINISCE QUI IL TOUR DI VINGEGAARD Termina nel peggiore dei modi il Tour de France di Jonas Vingegaard: coinvolto in una caduta, il danese sale sull’auto del medico reggendosi dolorante la spalla destra. A terra anche Jai Hindley, Isaac del Toro e Se x.com

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