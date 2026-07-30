Una donna ha terminato un ciclo di chemioterapia di quattro mesi dopo aver affrontato un tumore. Durante il trattamento, ha visto cadere le prime ciocche di capelli e ha condiviso un momento di emozione con il marito. Ha confermato che il ciclo è concluso e ha pubblicato un video su Instagram, senza rivelare ulteriori dettagli.

Monica Guerritore in questi mesi ha affrontato un tumore e lo ha fatto, come sempre, in maniera privata, circondata dai suoi affetti. L’attrice si è sottoposta a quattro mesi di chemioterapia “ed è tutto rientrato”, come ha tenuto a specificare e ha affidato a un video su Instagram la “confessione”. Guerritore era impegnata nella promozione del suo primo film da regista, “Anna”, su Anna Magnani, di cui è anche interprete, e nell’opera “Le Villi” di Giacomo Puccini, andata in scena all’ Opéra Nice Côte d’Azur (Teatro dell’Opera di Nizza) dal 24 al 30 aprile 2026, di cui era voce narrante. “Era metà aprile – racconta nel video – e ad un controllo che faccio periodicamente uno dei valori era fuori norma, il CA 125 (un marcatore tumorale, ndr. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho finito il ciclo di chemio di 4 mesi, ho avuto il tumore. Le prime ciocche di capelli sono cadute, ho abbracciato mio marito, ho pianto”: il racconto di Monica Guerritore

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