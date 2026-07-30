Fotografo 77enne arrestato a Milano per abusi e violenza sessuale su un 14enne suo vicino di casa

Un uomo di 77 anni, fotografo in pensione, è stato arrestato a Milano con l’accusa di aver abusato e commesso violenza sessuale su un ragazzo di 14 anni, suo vicino di casa. Il minore si recava da lui per ricevere lezioni di fotografia. L’arresto è stato eseguito dalle forze dell’ordine, che hanno raccolto le accuse e gli elementi necessari per le indagini. La vicenda è al momento oggetto di approfondimenti giudiziari.

Un fotografo in pensione di 77 anni avrebbe abusato di un ragazzino di 14 anni, suo vicino di casa, che si recava da lui per alcune lezioni private di tecniche fotografiche. Il ragazzo è riuscito a raccontare ai genitori quanto subito e loro hanno subito sporto denuncia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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