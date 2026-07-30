Fauci non risponde sul Covid rischia incriminazione per oltraggio al Congresso

Il dottor Fauci potrebbe essere incriminato per oltraggio al Congresso dopo aver invocato il Quinto Emendamento 111 volte durante un’udienza sul COVID. Durante l’audizione, si è rifiutato di rispondere alle domande dei legislatori sulla gestione della pandemia e sulla storia della salute pubblica. La sua testimonianza è stata molto breve e si sono limitate alle affermazioni di non poter rispondere. La possibilità di un’accusa penale è stata discussa nei giorni successivi all’udienza.

Il dottor Fauci potrebbe affrontare un’accusa penale dopo la sua testimonianza sorprendentemente scarna al Campidoglio. Fauci ha invocato il Quinto Emendamento ben 111 volte durante l’udienza sul COVID, rifiutandosi di rispondere alle domande dei legislatori sulla sua gestione della pandemia e sulla storia della salute pubblica. (Fauci è stato insignito da Mattarella con la più alta onorificenza della Repubblica Italiana e con la Laura Honoris Causa dell’Università di Siena) La Casa Bianca – scrive De Lorraine su X – ha pubblicato ora nero su bianco le conclusioni dell’inchiesta condotta per due anni dalla commissione speciale della Camera dei Rappresentanti. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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