Un edificio di tre piani a Pistunina, vicino Messina, è crollato dopo una violenta esplosione. La palazzina, che ospitava attività commerciali, è stata completamente sventrata. Sul posto sono stati trovati alcuni dispersi e feriti gravi. La polizia e i soccorritori sono intervenuti immediatamente. Sono in corso verifiche per accertare le cause dell’esplosione. Non si segnalano altre persone coinvolte. La zona è stata isolata.

Violenta esplosione a Messina. Una palazzina a tre piani a Pistunina, nella zona sud della città, che ospitava anche attività commerciali, è stata sventrata. Alcune persone sono state ricoverate in codice rosso al Policlinico, di cui almeno cinque sarebbero gravi. Ci sarebbero inoltre sei dispersi. Crolla palazzina a Messina dopo un’esplosione, cosa è successo Un’esplosione ha sventrato una palazzina a tre piani a Pistunina, nella zona sud di Messina. Secondo il sindaco di Messina, Federico Basile, a provocare l’esplosione sarebbe stata una bombola di gas. Doiverse persone sono state ricoverate al Policlinico in codice rosso: ci sarebbero almeno cinque feriti e anche sei dispersi sotto le macerie. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Edificio di tre piani crollato a Pistunina vicino Messina dopo un'esplosione, dispersi e feriti gravi

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Crolla palazzina, feriti e si cercano possibili dispersi

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