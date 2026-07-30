Don Patriciello a Cappellari | Chiedi perdono e rialzati io ti sono vicino Hai fatto una cosa tanto grave quanto stupida

Da napoli.corriere.it 30 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Don Maurizio Patriciello ha detto a Cappellari di chiedere perdono e di rialzarsi, affermando di essere vicino a lui. Ha definito un gesto grave e stupido quello commesso, ma ha anche espresso il suo perdono. Il prete ha incoraggiato Cappellari a ricominciare, sottolineando la sua giovane età e invitandolo a non arrendersi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Don Maurizio Patriciello, il prete anticamorra di Caivano, l'ha già perdonato. E gli ha chiesto di ricominciare: «Sei tanto giovane, non lasciarti andare». Tra il sacerdote e Adriano Cappellari, il giovane cronistra veneto indagato per aver simulato un attentato ai suoi danni e altri episodi intimidatori, che avrebbero dovuto essere stati causati proprio da articoli a sostegno di don Patriciello, il rapporto personale non si è incrinato alla luce di quanto emerso dalle indagini. «Chiedi perdono e rialzati - sono le parole del prete anticamorra rivolte a Cappellari -  il perdono da parte mia è già partito, ma se hai bisogno chiama». 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

don patriciello a cappellari chiedi perdono e rialzati io ti sono vicino hai fatto una cosa tanto grave quanto stupida
© Napoli.corriere.it - Don Patriciello a Cappellari: «Chiedi perdono e rialzati, io ti sono vicino. Hai fatto una cosa tanto grave quanto stupida»
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Giovane cronista indagato, don Maurizio: “Ti perdono, rialzati”

Leggi anche: Cappellari "mitomane e pericoloso": parole pesantissime sul falso attentato. Don Patriciello sconvolto

Temi più discussi: Cappellari e l’ordigno sotto casa, il cronista indagato per simulazione e calunnia; L'attentato a Cappellari e le minacce a Meloni e don Patriciello? Tutto falso; Attentato cronista Vicenza, Adriano Cappellari indagato per simulazione di reato e calunnia; Enego, falso attentato: il cronista Cappellari indagato per simulazione e calunnia.

don patriciello don patriciello a cappellariEnego, il giornalista Adriano Cappellari indagato: avrebbe inscenato l’incendio e le minacce a Meloni e don PatricielloAdriano Cappellari è indagato a Vicenza: secondo la Procura avrebbe simulato l’incendio di Enego e le minacce a Meloni e don Patriciello. lamilano.it

don patriciello don patriciello a cappellariDon Patriciello: Stento a credere Cappellari abbia inscenato tutto, lo chiameròSono esterrefatto, è una notizia che mi state dando voi, stento a credere che abbia inscenato tutto, per la sua giovane età, per la ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web