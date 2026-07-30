Don Maurizio Patriciello ha detto a Cappellari di chiedere perdono e di rialzarsi, affermando di essere vicino a lui. Ha definito un gesto grave e stupido quello commesso, ma ha anche espresso il suo perdono. Il prete ha incoraggiato Cappellari a ricominciare, sottolineando la sua giovane età e invitandolo a non arrendersi.

Don Maurizio Patriciello, il prete anticamorra di Caivano, l'ha già perdonato. E gli ha chiesto di ricominciare: «Sei tanto giovane, non lasciarti andare». Tra il sacerdote e Adriano Cappellari, il giovane cronistra veneto indagato per aver simulato un attentato ai suoi danni e altri episodi intimidatori, che avrebbero dovuto essere stati causati proprio da articoli a sostegno di don Patriciello, il rapporto personale non si è incrinato alla luce di quanto emerso dalle indagini. «Chiedi perdono e rialzati - sono le parole del prete anticamorra rivolte a Cappellari - il perdono da parte mia è già partito, ma se hai bisogno chiama». 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Don Patriciello a Cappellari: «Chiedi perdono e rialzati, io ti sono vicino. Hai fatto una cosa tanto grave quanto stupida»

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