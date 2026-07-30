Delitto di via Poma svolta nel caso della morte di Simonetta Cesaroni | analisi sul dna di 7 persone mai indagate
Le autorità di Roma stanno esaminando il DNA di sette persone, cinque uomini e due donne, mai indagate prima, nel caso della morte di Simonetta Cesaroni avvenuta nel 1990. Questa analisi potrebbe rappresentare un passo significativo nell'inchiesta sul delitto di via Poma, un cold case che vede coinvolta la vittima uccisa con 29 coltellate. Finora non sono stati annunciati ulteriori sviluppi o risultati di queste analisi.
L'inchiesta della procura di Roma potrebbe segnare un cambio di passo radicale con l'analisi del dna su 7 persone mai indagate prima, 5 uomini e due donne Svolta nel delitto di via Poma, il cold case relativo alla morte di Simonetta Cesaroni, uccisa con 29 coltellate il 7 agosto 1990. L'inchi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Il delitto di via Poma. Le verità nascoste - La lesione sul capezzolo CAP. II PARTE 5
Notizie e thread social correlati
Delitto di via Poma, svolta nelle indagini: analisi sul Dna di sette persone mai indagate primaGli investigatori hanno analizzato il DNA di sette persone mai indagate prima, tra cinque uomini e due donne.
Svolta nel delitto di via Poma di Simonetta Cesaroni, 7 dna recuperati e nuovi possibili indagati dopo 36 anniSette tracce di DNA sono state trovate su un bicchiere d’acqua e su una tazzina di caffè in relazione al delitto di via Poma, avvenuto 36 anni fa.
Temi più discussi: Fame da true crime oltre Garlasco? I 5 cold case italiani da studiare sotto l’ombrellone (perchè per l'AI se ne riparlerà); Tumori Neuroendocrini: si apre una nuova strada per la cura dei pazienti; Scoperta rete di vendita scooter illegali spacciati per bici elettriche in Italia. -; Roma in balia delle minacce: il dramma quotidiano di una famiglia di tabaccai a Tor Bella Monaca.
Sette profili genetici. Sette persone rimaste ai margini dell'inchiesta di via Poma per trentasei anni e che ora, all'improvviso, entrano nel cuore delle indagini. Il loro Dna è stato recuperato in silenzio, da un bicchiere d'acqua lasciato sul tavolo o da una tazzina facebook
Svolta sul delitto di Via Poma, analisi sul dna di 7 persone mai indagateSvolta nelle indagini della procura di Roma sul delitto di ViaPoma. I magistrati avrebbero disposto l’analisi sul dna di sette persone mai indagate per l’omicidio, ancora irrisolto, di Simonetta ... affaritaliani.it
Delitto di via Poma, acquisiti i Dna di sette persone mai indagate per l'omicidio di Simonetta Cesaroni. Cosa c'è nell'esclusiva di RepubblicaL'attività investigativa prosegue dopo che il giudice per le indagini preliminari aveva respinto la richiesta di archiviazione ... tg.la7.it
Giochi con ROs che ti uccideranno letteralmente reddit