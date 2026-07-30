Delitto di via Poma svolta nel caso della morte di Simonetta Cesaroni | analisi sul dna di 7 persone mai indagate

Notizia in breve

Le autorità di Roma stanno esaminando il DNA di sette persone, cinque uomini e due donne, mai indagate prima, nel caso della morte di Simonetta Cesaroni avvenuta nel 1990. Questa analisi potrebbe rappresentare un passo significativo nell'inchiesta sul delitto di via Poma, un cold case che vede coinvolta la vittima uccisa con 29 coltellate. Finora non sono stati annunciati ulteriori sviluppi o risultati di queste analisi.