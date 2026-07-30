Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez non si sposeranno il primo agosto, come previsto. Le voci di un matrimonio rinviato si sono diffuse sui social nelle ultime ore, senza dettagli ufficiali. La coppia aveva programmato di celebrare il matrimonio in quella data, ma ora questa decisione non sarà rispettata. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito le ragioni del cambio di programma.

No, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez non si sposeranno il prossimo sabato primo agosto. Le indiscrezioni sono corse veloci sui social nelle ultime ore. I media portoghesi hanno parlato di un presunto invito di nozze per il weekend in arrivo ma in realtà il matrimonio tra il calciatore e l’influencer è stato rimandato. Nessun matrimonio nel weekend per Cristiano Ronaldo e Georgina. Nelle ultime ore il web è stato travolto dai rumors secondo cui Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez avrebbero pronunciato il fatidico “sì” sabato primo agosto nella suggestiva Quinta da Regaleira, a Sintra, in Portogallo. A far nascere il caso era stato il programma televisivo portoghese V+ Fama, che aveva mostrato quello che veniva presentato come l’invito ufficiale alle nozze. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, matrimonio rimandato. Perché non si sposano più il 1º agosto

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