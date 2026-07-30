L'Imolese Futsal ha annunciato l’acquisto di un nuovo giocatore, considerato un elemento versatile e di valore per la rosa. La squadra si sta preparando per il prossimo campionato di Serie A2, puntando su un mix di giocatori esperti e giovani emergenti. La scelta mira a rafforzare il gruppo e a migliorare le performance stagionali. La società ha dichiarato che l’operazione rappresenta un’opportunità da cogliere rapidamente.

La strada dell’ Imolese Futsal è tracciata. Il club per il prossimo campionato di serie A2 punta su un gruppo specifico nel quale, insieme con elementi esperti, ci siano anche giovani in rampa di lancio. Insomma, un giusto mix per sfruttare l’entusiasmo e la voglia di emergere delle giovani leve rossoblù in uno dei maggiori tornei del ranking nazionale. L’ultimo acquisto da parte della società rossoblù è il laterale classe 2008 Enrico Cauti, nella sua breve carriera ha indossato le maglie di Ortona, Amb Frosinone e Roma Calcio a 5. E proprio con questa maglia ha vinto non solo il titolo regionale, ma anche lo scudetto Under 17. Enrico,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cauti, un jolly per l’Imolese Futsal: "Opportunità da cogliere al volo"

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