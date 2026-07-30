Il voto della Camera sull’autorizzazione a acquisire le chat tra due parlamentari è stato rinviato all’ultimo momento. La decisione riguarda le conversazioni tra un deputato e un collaboratore coinvolti in un’inchiesta sulla cosiddetta “Bisteccheria d’Italia”. La sospensione del voto è stata decisa dopo una lettera di un magistrato, che ha riaperto lo scontro politico sulla vicenda. La discussione è slittata senza una nuova data stabilita.

Slitta all’ultimo momento il voto della Camera sull’autorizzazione all’acquisizione delle chat tra Andrea Delmastro e Mauro Caroccia nell’ambito dell’inchiesta sulla cosiddetta “Bisteccheria d’Italia”. Quando l’Aula era ormai pronta a esprimersi sulla proposta della Giunta per le autorizzazioni, è arrivata una lettera del procuratore capo di Roma Francesco Lo Voi indirizzata al presidente della Camera Lorenzo Fontana, che ha riportato il dossier all’esame della Giunta, rinviando la decisione parlamentare. Lo stop ha immediatamente acceso il confronto politico, con Forza Italia che ha contestato la procedura e le opposizioni che chiedono invece un rapido nuovo esame della vicenda. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Caso Delmastro, il voto sulle chat si ferma: la lettera di Lo Voi riapre lo scontro politico

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