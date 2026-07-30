Bimba in vacanza trova 900 euro per strada il proprietario legge il Corriere Adriatico e li recupera | Stentavo a crederci

Una bambina di dieci anni, in vacanza, ha trovato circa 900 euro per strada mentre passeggiava con la famiglia lungo il Corso. La somma, composta da banconote legate con cura, non riportava documenti o indicazioni sul proprietario. Un residente che aveva letto un articolo sul Corriere Adriatico ha riconosciuto il denaro e ha recuperato i soldi, dichiarando di aver avuto difficoltà a crederci.

SENIGALLIA - Una bambina di dieci anni di Legnano, in vacanza in città, stava passeggiando con la famiglia lungo il Corso quando il suo sguardo è caduto su qualcosa di insolito a terra: una mazzetta di banconote legate con cura, senza un documento che potesse ricondurle al proprietario. In un’epoca in cui la tentazione di fare finta di nulla avrebbe potuto avere la meglio, la piccola non ci ha pensato due volte: ha subito avvisato i genitori. «Bisogna cercare chi li ha persi». La somma Si trattava di ben 900 euro, suddivisi in 18 banconote da cinquanta euro. Una somma considerevole, consegnata alla Polizia locale e rimasta al Comando fino a ieri mattina per poi essere trasferita all’ufficio Economato, in attesa che qualcuno si facesse vivo. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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Bimba trova 900 euro per strada, proprietario legge il Corriere e li recupera: «Stentavo a crederci»

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